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    ФК Пескара - видеообзоры

    Город Пескара
    Дивизион Италия-Серия B
    Сайт http://www.pescaracalcio.com
    Стадион Адриатико
    Тренер Зденек Земан
    16 января, 2017
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    Серия А. 20-й тур. «Наполи» - «Пескара» - 3:1
    17 сентября, 2016
    3
    Серия А. 4-й тур. «Лацио» - «Пескара» - 3:0
    12 сентября, 2016
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    Серия А. 3-й тур. «Пескара» - «Интер» - 3:2
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