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    ФК Партизан - видеообзоры

    Город Белград
    Дивизион Сербия-Супер Лига
    Сайт http://www.partizan.rs/
    Стадион Партизан
    Тренер Гордан Петрич
    11 декабря, 2015
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    ЛЕ. 6-й тур. «Партизан» - «Аугсбург» - 1:3
    23 октября, 2015
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    ЛЕ. 3-й тур. «Партизан» - «Атлетик» Б - 0:2
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