Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная Парагвая - видеообзоры

    Сайт www.apf.org.py
    Тренер Гильермо Скелотто
    12 октября, 2016
    2
    Отбор на ЧМ-2018. Аргентина - Парагвай - 0:1
    13 июня, 2016
    4
    Кубок Америки. 3-й тур. США - Парагвай - 1:0
    8 июня, 2016
    6
    Кубок Америки. 1-й тур. Колумбия - Парагвай - 2:1
    6 июня, 2016
    6
    Кубок Америки. 1-й тур. Коста-Рика - Парагвай - 0:0
    • Читайте нас: 
    11