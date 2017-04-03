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    ФК Порту - видеообзоры

    Город Порту
    Дивизион Португалия-Liga bwin
    Сайт www.fcporto.pt
    Стадион Драгау
    Тренер Сержиу Консейсау
    3 апреля, 2017
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    Португалия. Примейра, 27-й тур. «Бенфика» - «Порту» - 1:1
    17 марта, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ювентус» - «Порту» - 1:0
    8 декабря, 2016
    1
    ЛЧ. 6-й тур. «Порту» - «Лестер» - 5:0
    2 ноября, 2016
    1
    ЛЧ. 4-й тур. «Порту» - «Брюгге» - 1:0
    23 августа, 2016
    9
    ЛЧ. Плей-офф. «Рома» - «Порту» - 0:3
    18 августа, 2016
    13
    ЛЧ. Плей-офф. «Порту» - «Рома» - 1:1
    10 декабря, 2015
    7
    ЛЧ. 6-й тур. «Челси» - «Порту» - 2:0
    24 ноября, 2015
    6
    ЛЧ. 5-й тур. «Порту» - «Динамо» К – 0:2
    5 ноября, 2015
    6
    ЛЧ. 4-й тур. «Маккаби ТА» - «Порту» - 1:3
    30 сентября, 2015
    9
    ЛЧ. 2-й тур. «Порту» - «Челси» - 2:1
    16 сентября, 2015
    7
    ЛЧ. 1-й тур. «Динамо» К – «Порту»
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