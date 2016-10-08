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    Сборная Польши - видеообзоры

    Сайт http://www.pzpn.pl/
    Стадион Национальный стадион
    Тренер Фернанду Сантуш
    8 октября, 2016
    1
    Отбор на ЧМ-2018. Польша - Дания - 3:2
    5 сентября, 2016
    5
    Отбор ЧМ-2018. 1-й тур. Казахстан - Польша - 2:2
    30 июня, 2016
    5
    Евро-2016. 1/4 финала. Польша - Португалия - 1:1 (3:5, пен.)
    25 июня, 2016
    10
    Евро-2016. 1/8 финала. Швейцария - Польша - 1:1 (4:5, пен)
    21 июня, 2016
    9
    Евро-2016. 3-й тур. Украина - Польша - 0:1
    16 июня, 2016
    4
    Евро-2016. 2-й тур. Германия - Польша - 0:0
    13 июня, 2016
    2
    Евро-2016. 1-й тур. Польша - Северная Ирландия - 1:0
    11 октября, 2015
    4
    Евро-2016. 10-й тур. Польша - Ирландия - 2:1
    9 октября, 2015
    4
    Евро-2016. 9-й тур. Шотландия - Польша – 2:2
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