Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная Перу по футболу - Таблица

    Тренер Рикардо Гарека
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
    2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
    3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
    4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
    5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
    6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
    7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
    8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
    9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
    10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Бразилия 8 8 0 0 23:1 +22 24
    2. Аргентина 9 6 3 0 14:2 +12 21
    3. Эквадор 9 5 3 1 19:7 +12 18
    4. Уругвай 9 5 2 2 12:7 +5 17
    5. Перу 9 4 2 3 12:11 +1 14
    6. Боливия 9 4 1 4 17:14 +3 13
    7. Колумбия 9 3 4 2 11:7 +4 13
    8. Чили 9 3 2 4 11:10 +1 11
    9. Венесуэла 9 3 1 5 11:13 -2 10
    10. Парагвай 9 2 4 3 10:11 -1 10
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Бразилия 9 6 3 0 17:4 +13 21
    2. Аргентина 8 5 3 0 13:6 +7 18
    3. Уругвай 9 3 2 4 10:15 -5 11
    4. Перу 9 3 1 5 7:11 -4 10
    5. Колумбия 9 2 4 3 9:12 -3 10
    6. Эквадор 9 2 2 5 8:12 -4 8
    7. Чили 9 2 2 5 8:16 -8 8
    8. Парагвай 9 1 3 5 2:15 -13 6
    9. Боливия 9 0 2 7 6:28 -22 2
    10. Венесуэла 9 0 0 9 3:21 -18 0
    • Читайте нас: 
    11