Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Состав сборной Перу по футболу

    Тренер Рикардо Гарека
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    1 Галлезе Педро Хуан Аурич Хуан Аурич Перу Вра 32 7 0 0 1 0
    3 Корсо Альдо Университарио Университарио Перу Защ 33 7 0 0 0 0
    19 Йотун Йошимар Орландо Сити Орландо Сити Перу Защ 32 7 2 1 2 0
    15 Рамос Кристиан Хуан Аурич Хуан Аурич Перу Защ 34 5 0 0 2 0
    22 Калленс Александр Нет клуба Перу Защ 30 5 0 0 0 0
    6 Трауко Мигель Сент-Этьен Сент-Этьен Перу Защ 30 4 0 0 0 0
    16 Лопес Маркос Фейеноорд Фейеноорд Перу Защ 23 4 0 0 1 0
    4 Сантамария Андерсон Нет клуба Перу Защ 31 3 0 0 1 0
    2 Абрам Луис Нет клуба Перу Защ 27 2 0 0 0 0
    5 Араухо Мигель Нет клуба Перу Защ 28 1 0 0 0 0
    26 Лора Карлос Нет клуба Перу Защ 22 1 0 0 0 0
    10 Куэва Кристиан Сантос Сантос Перу Пол 31 7 0 2 2 0
    13 Тапиа Ренато Сельта Сельта Перу Пол 27 7 0 0 0 0
    8 Пенья Серхио Мальме Мальме Перу Пол 27 7 1 0 0 0
    7 Тавара Мартин Нет клуба Перу Пол 23 2 0 0 1 0
    24 Гарсия Расьель Нет клуба Перу Пол 29 2 0 1 0 0
    14 Картахена Уайлдер Нет клуба Перу Пол 28 1 0 0 0 0
    23 Ариас Алексис Нет клуба Перу Пол 27 1 0 0 0 0
    9 Лападула Джанлука Беневенто Беневенто Перу Италия Нап 33 7 4 1 0 0
    18 Каррильо Андре Аль-Хиляль Аль-Хиляль Перу Нап 31 6 2 2 2 1
    20 Орменьо Сантьяго Леон Леон Перу Нап 29 2 0 0 0 0
    11 Валера Алекс Университарио Университарио Перу Нап 26 2 0 0 0 0
    17 Иберико Луис Нет клуба Перу Нап 25 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 23, из них вратарей: 1, защитников: 10, полузащитников: 7, нападающих: 5
    • Читайте нас: 
    11