Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|1
|Галлезе Педро
|Хуан Аурич
|Вра
|32
|7
|0
|0
|1
|0
|3
|Корсо Альдо
|Университарио
|Защ
|33
|7
|0
|0
|0
|0
|19
|Йотун Йошимар
|Орландо Сити
|Защ
|32
|7
|2
|1
|2
|0
|15
|Рамос Кристиан
|Хуан Аурич
|Защ
|34
|5
|0
|0
|2
|0
|22
|Калленс Александр
|Нет клуба
|Защ
|30
|5
|0
|0
|0
|0
|6
|Трауко Мигель
|Сент-Этьен
|Защ
|30
|4
|0
|0
|0
|0
|16
|Лопес Маркос
|Фейеноорд
|Защ
|23
|4
|0
|0
|1
|0
|4
|Сантамария Андерсон
|Нет клуба
|Защ
|31
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|Абрам Луис
|Нет клуба
|Защ
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|Араухо Мигель
|Нет клуба
|Защ
|28
|1
|0
|0
|0
|0
|26
|Лора Карлос
|Нет клуба
|Защ
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|10
|Куэва Кристиан
|Сантос
|Пол
|31
|7
|0
|2
|2
|0
|13
|Тапиа Ренато
|Сельта
|Пол
|27
|7
|0
|0
|0
|0
|8
|Пенья Серхио
|Мальме
|Пол
|27
|7
|1
|0
|0
|0
|7
|Тавара Мартин
|Нет клуба
|Пол
|23
|2
|0
|0
|1
|0
|24
|Гарсия Расьель
|Нет клуба
|Пол
|29
|2
|0
|1
|0
|0
|14
|Картахена Уайлдер
|Нет клуба
|Пол
|28
|1
|0
|0
|0
|0
|23
|Ариас Алексис
|Нет клуба
|Пол
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|9
|Лападула Джанлука
|Беневенто
|Нап
|33
|7
|4
|1
|0
|0
|18
|Каррильо Андре
|Аль-Хиляль
|Нап
|31
|6
|2
|2
|2
|1
|20
|Орменьо Сантьяго
|Леон
|Нап
|29
|2
|0
|0
|0
|0
|11
|Валера Алекс
|Университарио
|Нап
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|17
|Иберико Луис
|Нет клуба
|Нап
|25
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 23, из них вратарей: 1, защитников: 10, полузащитников: 7, нападающих: 5