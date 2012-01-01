Турниры:
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
|18 тур
|30 марта, среда
|02:30
|Перу
|2:0
|Парагвай
|17 тур
|25 марта, пятница
|02:30
|Уругвай
|1:0
|Перу
|16 тур
|2 февраля, среда
|05:00
|Перу
|1:1
|Эквадор
|15 тур
|29 января, суббота
|00:00
|Колумбия
|0:1
|Перу
|14 тур
|17 ноября, среда
|00:00
|Венесуэла
|1:2
|Перу
|13 тур
|12 ноября, пятница
|05:00
|Перу
|3:0
|Боливия
|12 тур
|15 октября, пятница
|02:30
|Аргентина
|1:0
|Перу
|5 тур
|10 октября, воскресенье
|23:00
|Боливия
|1:0
|Перу
|11 тур
|8 октября, пятница
|04:00
|Перу
|2:0
|Чили
|10 тур
|10 сентября, пятница
|03:30
|Бразилия
|2:0
|Перу
|6 тур
|6 сентября, понедельник
|04:00
|Перу
|1:0
|Венесуэла
|9 тур
|3 сентября, пятница
|04:00
|Перу
|1:1
|Уругвай
|8 тур
|9 июня, среда
|00:00
|Эквадор
|1:2
|Перу
|7 тур
|4 июня, пятница
|05:00
|Перу
|0:3
|Колумбия
|4 тур
|18 ноября, среда
|03:30
|Перу
|0:2
|Аргентина
|3 тур
|14 ноября, суббота
|02:00
|Чили
|2:0
|Перу
|2 тур
|14 октября, среда
|03:00
|Перу
|2:4
|Бразилия
|1 тур
|9 октября, пятница
|01:30
|Парагвай
|2:2
|Перу