Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Результаты сборной Перу по футболу

    Тренер Рикардо Гарека
    Турниры:
    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
    18 тур
    		30 марта, среда 02:30 Перу 2:0 Парагвай
    17 тур
    		25 марта, пятница 02:30 Уругвай 1:0 Перу
    16 тур
    		2 февраля, среда 05:00 Перу 1:1 Эквадор
    15 тур
    		29 января, суббота 00:00 Колумбия 0:1 Перу
    14 тур
    		17 ноября, среда 00:00 Венесуэла 1:2 Перу
    13 тур
    		12 ноября, пятница 05:00 Перу 3:0 Боливия
    12 тур
    		15 октября, пятница 02:30 Аргентина 1:0 Перу
    5 тур
    		10 октября, воскресенье 23:00 Боливия 1:0 Перу
    11 тур
    		8 октября, пятница 04:00 Перу 2:0 Чили
    10 тур
    		10 сентября, пятница 03:30 Бразилия 2:0 Перу
    6 тур
    		6 сентября, понедельник 04:00 Перу 1:0 Венесуэла
    9 тур
    		3 сентября, пятница 04:00 Перу 1:1 Уругвай
    8 тур
    		9 июня, среда 00:00 Эквадор 1:2 Перу
    7 тур
    		4 июня, пятница 05:00 Перу 0:3 Колумбия
    4 тур
    		18 ноября, среда 03:30 Перу 0:2 Аргентина
    3 тур
    		14 ноября, суббота 02:00 Чили 2:0 Перу
    2 тур
    		14 октября, среда 03:00 Перу 2:4 Бразилия
    1 тур
    		9 октября, пятница 01:30 Парагвай 2:2 Перу
    • Читайте нас: 
    11