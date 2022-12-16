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- 15:44 Сборная России договаривается с Сенегалом и Перу о проведении матчей в 2023 году 5
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- 08:25 Отбор ЧМ-2022. Колумбия проиграла Перу, хет-трик Рондона принес Венесуэле победу над Боливией
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- 18:50 Южноамериканские сборные будут играть в Лиге наций с 2024 года 3
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- 8 октября 2021
- 08:29 Отбор ЧМ-2022. Перу победил Чили, Аргентина не забила Парагваю, Бразилия обыграла Венесуэлу 1
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- 07:55 Отбор ЧМ-2022. Бразилия обыграла Чили, выиграв все 7 матчей квалификации; Аргентина победила Венесуэлу
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- 07:27 Кубок Америки. Бразилия сыграла вничью с Эквадором, Венесуэла уступила Перу и вылетела
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