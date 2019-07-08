-
-
-
-
-
14.06.2018 23:303
-
-
-
-
-
29.01.2017 18:00Перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан готовится пройти медосмотр в «Локомотиве». За карьеру он заработал много денег, а теперь хочет немного поиграть в футбол. «Бомбардир» рассказывает все самое важное о футболисте, приходящем на замену Александру Самедову.7
-
-
05.06.2016 22:17Сборная России не выиграла ни одного товарищеского матча в преддверии Евро. «Сухой» Кубок Америки. Дайджест событий дняДенисов не едет на Евро. Промес просит о повышении зарплаты. «Зенит» нацелился на игроков «Сампдории». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.21
-
-
06.07.2015 10:53Кубок Америки завершился, чилийцы всем все показали. Самое время составлять символические сборные, с которыми никто не будет согласен. "Бомбардир" предлагает свой вариант одиннадцати лучших игроков и объясняет, почему выбрал именно их.75
-
04.07.2015 11:43Латиноамериканский футбол – это страсть, эмоции, слезы и эстетика. А еще это – гарантия красивых болельщиц. "Бомбардир" отобрал лучшие снимки представительниц южноамериканского континента в преддверии финала Кубка Америки. Да, "Соккер.ру" уже не тот.202