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    ФК Питерборо Юнайтед - видеообзоры

    Город Питерборо
    Дивизион Англия-Первая Футбольная Лига
    Сайт http://www.theposh.com
    Стадион Лондон Роад
    Тренер Грант Маккэнн
    11 февраля, 2016
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    КА. 1/16 финала. «Питерборо» - «Вест Бромвич» - 1:1 (3:4, пен)
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