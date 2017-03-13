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    ФК Палермо - видеообзоры

    Город Палермо
    Дивизион Италия-Серия B
    Сайт http://www.ilpalermocalcio.it
    Стадион Ренцо Барбера
    Тренер Диего Бортолуцци
    13 марта, 2017
    1
    Серия А. 28-й тур. «Палермо» - «Рома» - 0:3
    18 февраля, 2017
    1
    Серия А. 25-й тур. «Ювентус» - «Палермо» - 4:1
    30 января, 2017
    1
    Серия А. 22-й тур. «Наполи» - «Палермо» - 1:1
    25 сентября, 2016
    1
    Серия А. 6-й тур. «Палермо» - «Ювентус» - 0:1
    28 августа, 2016
    4
    Серия А. 2-й тур. «Интер» - «Палермо» - 1:1
    16 мая, 2016
    6
    Серия А. 38-й тур. «Палермо» - «Верона» - 3:2
    8 мая, 2016
    3
    Серия А. 37-й тур. «Фиорентина» - «Палермо» - 0:0
    24 апреля, 2016
    2
    Серия А. 35-й тур. «Фрозиноне» - «Палермо» - 0:2
    17 апреля, 2016
    6
    Серия А. 33-й тур. «Ювентус» - «Палермо» - 4:0
    11 апреля, 2016
    5
    Серия А. 32-й тур. «Палермо» - «Лацио» - 0:3
    14 марта, 2016
    3
    Серия А. 29-й тур. «Палермо» - «Наполи» - 0:1
    7 марта, 2016
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    Серия А. 28-й тур. «Интер» - «Палермо» - 3:1
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