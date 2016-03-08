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08.03.2016 09:50Мир традиционно делится на половины. Черное и белое, добро и зло, «Реал» и «Барселона». Мужское и женское, в свою очередь, определяется цветом - синий и розовый. Ульяна Лукьянченко разбирается, является ли розовый цвет в футболе чем-то символичным.8
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17.01.2016 10:10Зимнее трансферное окно – лучшее время не только для обновления состава. Именно в январе лучше подумать, тот ли тренер возглавляет команду. «Бомбардир» рассказывает о перестановках, которые уже случились в «Роме», «Порту», «Бетисе» и «Палермо».2