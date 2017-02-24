Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК Османлыспор - видеообзоры

    Город Анкара
    Дивизион Турция-Супер-Лига
    Сайт http://osmanlispor.org/
    Тренер Мустафа Резит Акчай
    24 февраля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/16 финала. «Османлыспор» - «Олимпиакос» - 0:3
    • Читайте нас: 
    11