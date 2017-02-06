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    ФК Осасуна - видеообзоры

    Город Памплона
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт www.osasuna.es
    Стадион Эль Садар
    Тренер Хагоба Аррасате
    6 февраля, 2017
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    Примера. 21-й тур. «Реал Сосьедад» - «Осасуна» - 3:2
    23 января, 2017
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    Примера. 19-й тур. «Осасуна» - «Севилья» - 3:4
    16 января, 2017
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    Примера. 18-й тур. «Гранада» - «Осасуна» - 1:1
    4 января, 2017
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    Кубок Испании. 1/8 финала. «Осасуна» - «Эйбар» - 0:3
    10 декабря, 2016
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    Примера. 15-й тур. «Осасуна» - «Барселона» - 0:3
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