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    ФК Нюрнберг - видеообзоры

    Город Нюрнберг
    Дивизион Германия-Вторая Бундеслига
    Сайт http://www.fcn.de/
    Стадион Грюндиг-Арена
    Тренер Борис Шоммерс
    20 мая, 2016
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    Бундеслига. Плей-офф. «Айнтрахт» - «Нюрнберг» - 1:1
    16 декабря, 2015
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    КГ. 1/8 финала. «Нюрнберг» - «Герта» - 0:2
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