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    ФК Норвич Сити - видеообзоры

    Город Норвич
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.canaries.premiumtv.co.uk
    Стадион Кэрроу Роуд
    Тренер Давид Вагнер
    7 мая, 2016
    2
    АПЛ. 37-й тур. «Норвич» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1
    30 апреля, 2016
    3
    АПЛ. 36-й тур. «Арсенал» - «Норвич» - 1:0
    16 апреля, 2016
    4
    АПЛ. 34-й тур. «Норвич» - «Сандерленд» - 0:3
    12 марта, 2016
    3
    АПЛ. 30-й тур. «Норвич» - «Манчестер Сити» - 0:0
    2 марта, 2016
    6
    АПЛ. 28-й тур. «Норвич» - «Челси» - 1:2
    28 февраля, 2016
    4
    АПЛ. 27-й тур. «Лестер» - «Норвич» - 1:0
    24 января, 2016
    10
    АПЛ. 23-й тур. «Норвич» – «Ливерпуль» – 4:5
    26 декабря, 2015
    9
    АПЛ. 18-й тур. «Тоттенхэм» - «Норвич» - 3:0
    19 декабря, 2015
    7
    АПЛ. 17-й тур. «Манчестер Юнайтед» – «Норвич Сити» – 1:2
    13 декабря, 2015
    7
    АПЛ. 16-й тур. «Норвич Сити» – «Эвертон» – 1:1
    29 ноября, 2015
    5
    АПЛ. 14-й тур. «Норвич» – «Арсенал» – 1:1
    22 ноября, 2015
    1
    АПЛ. 13-й тур. «Челси» – «Норвич» – 1:0
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