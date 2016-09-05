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    Сборная Норвегии - видеообзоры

    Сайт http://www.fotball.no/
    Стадион Уллеваал
    Тренер Стале Солбаккен
    5 сентября, 2016
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    Отбор ЧМ-2018. 1-й тур. Норвегия - Германия - 0:3
    6 июня, 2016
    5
    Товарищеский матч. Бельгия - Норвегия - 3:2
    16 ноября, 2015
    6
    Евро-2016. Стыковой матч. Венгрия – Норвегия – 2:1
    13 ноября, 2015
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    Евро-2016. Стыковой матч. Норвегия - Венгрия - 0:1
    13 октября, 2015
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    Евро-2016. 10-й тур. Италия – Норвегия – 2:1
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