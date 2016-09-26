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    ФК Нант - видеообзоры

    Город Нант
    Дивизион Франция-Лига 1
    Сайт http://www.fcnantes.com/
    Стадион Ля Божуар - Луи Фонтено
    Тренер Антуан Комбуарэ
    26 сентября, 2016
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    Лига 1. 7-й тур. «Марсель» - «Нант» - 2:1
    24 апреля, 2016
    3
    Лига 1. 35-й тур. «Марсель» - «Нант» - 1:1
    3 апреля, 2016
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    Лига 1. 32-й тур. «Нант» - «Лилль» - 0:3
    20 марта, 2016
    3
    Лига 1. 31-й тур. «Лион» - «Нант» - 2:0
    28 февраля, 2016
    3
    Лига 1. 28-й тур. «Нант» - «Монако» - 0:0
    2 декабря, 2015
    3
    Лига 1. 16-й тур. «Нант» – «Лион» – 0:0
    26 сентября, 2015
    7
    Лига 1. 8-й тур. «Нант» - «ПСЖ»
    30 августа, 2015
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    Лига 1. 4-й тур. «Бордо» - «Нант»
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