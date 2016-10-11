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    Сборная Северной Ирландии - видеообзоры

    Сайт http://www.irishfa.com/
    Стадион Виндзор Парк
    Тренер Иан Бараклаф
    11 октября, 2016
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    Отбор на ЧМ-2018. Германия - Северная Ирландия - 2:0
    25 июня, 2016
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    Евро-2016. 1/8 финала. Уэльс - Северная Ирландия - 1:0
    21 июня, 2016
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    Евро-2016. 3-й тур. Северная Ирландия - Германия - 0:1
    16 июня, 2016
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    Евро-2016. 2-й тур. Украина - Северная Ирландия - 0:2
    13 июня, 2016
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    Евро-2016. 1-й тур. Польша - Северная Ирландия - 1:0
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