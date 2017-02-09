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    ФК Ницца - видеообзоры

    Город Ницца
    Дивизион Франция-Лига 1
    Сайт http://www.ogcnice.com
    Стадион Альянс Ривьера
    Тренер Люсьен Фавр
    9 февраля, 2017
    1
    Лига 1. 24-й тур. «Ницца» - «Сент-Этьен» - 1:0
    5 февраля, 2017
    1
    Лига 1. 23-й тур. «Монако» - «Ницца» - 3:0
    30 января, 2017
    1
    Лига 1. 22-й тур. «Ницца» - «Генгам» - 3:1
    16 января, 2017
    1
    Лига 1. 20-й тур. «Ницца» - «Метц» - 0:0
    22 декабря, 2016
    1
    Лига 1. 19-й тур. «Бордо» - «Ницца» - 0:0
    22 сентября, 2016
    4
    Лига 1. 6-й тур. «Ницца» - «Монако» - 4:0
    16 сентября, 2016
    1
    ЛЕ. 1-й тур. «Ницца» - «Шальке» - 0:1
    12 сентября, 2016
    7
    Лига 1. 4-й тур. «Ницца» - «Марсель» - 3:2
    8 мая, 2016
    6
    Лига 1. 37-й тур. «Ницца» - «Сент-Этьен» - 2:0
    23 апреля, 2016
    2
    Лига 1. 35-й тур. «Ницца» - «Реймс» - 2:0
    16 апреля, 2016
    3
    Лига 1. 34-й тур. «Лион» - «Ницца» - 1:1
    15 февраля, 2016
    5
    Лига 1. 26-й тур. «Ницца» - «Марсель» - 1:1
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