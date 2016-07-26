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    ФК Нефтехимик - видеообзоры

    Город Нижнекамск
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://fk-neftekhimik.ru/
    Стадион Нефтехимик
    Тренер Кирилл Новиков
    26 июля, 2016
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    ФНЛ. 3-й тур. «Динамо» - «Нефтехимик» - 3:1
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