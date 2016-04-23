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    ФК Ньюкасл - видеообзоры

    Город Ньюкасл-апон-Тайн
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт https://www.nufc.co.uk/
    Стадион Сент-Джеймс Парк
    Тренер Эдди Хау
    23 апреля, 2016
    8
    АПЛ. 35-й тур. «Ливерпуль» - «Ньюкасл» - 2:2
    19 апреля, 2016
    7
    АПЛ. 27-й тур. «Ньюкасл» - «Манчестер Сити» - 1:1
    9 апреля, 2016
    4
    АПЛ. 33-й тур. «Саутгемптон» - «Ньюкасл» - 3:1
    20 марта, 2016
    4
    АПЛ. 31-й тур. «Ньюкасл» - «Сандерленд» - 1:1
    15 марта, 2016
    5
    АПЛ. 30-й тур. «Лестер» - «Ньюкасл» - 1:0
    13 февраля, 2016
    9
    АПЛ. 26-й тур. «Челси» - «Ньюкасл» - 5:1
    13 января, 2016
    11
    АПЛ. 21-й тур. «Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед» - 3:3
    27 декабря, 2015
    5
    АПЛ. 18-й тур. «Ньюкасл» - «Эвертон» - 0:1
    13 декабря, 2015
    6
    АПЛ. 16-й тур. «Тоттенхэм» - «Ньюкасл» - 1:2
    6 декабря, 2015
    5
    АПЛ. 15-й тур. «Ньюкасл» - «Ливерпуль» - 2:0
    7 ноября, 2015
    4
    АПЛ. 12-й тур. «Борнмут» - «Ньюкасл» - 0:1
    25 октября, 2015
    4
    АПЛ. 10-й тур. «Сандерленд» - «Ньюкасл» - 3:0
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