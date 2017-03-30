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    Сборная Нидерланд - видеообзоры

    Сайт http://www.knvb.nl/
    Стадион Йохан Кройф Арена
    Тренер Рональд Куман
    30 марта, 2017
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    Товарищеский матч. Голландия – Италия– 1:2
    8 октября, 2016
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    Отбор на ЧМ-2018. Голландия — Белоруссия — 4:1. Обзор матча
    13 октября, 2015
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    Евро-2016. 10-й тур. Голландия – Чехия – 2:3
    10 октября, 2015
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    Евро-2016. 9-й тур. Казахстан – Голландия – 1:2
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