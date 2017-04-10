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    ФК Наполи - видеообзоры

    Город Неаполь
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.sscnapoli.it
    Стадион Диего Армандо Марадона
    Тренер Лучано Спаллетти
    10 апреля, 2017
    1
    Серия А. 31-й тур. «Лацио» - «Наполи» - 0:3
    3 апреля, 2017
    1
    Серия А. 30-й тур. «Наполи» - «Ювентус» - 1:1
    20 марта, 2017
    1
    Серия А. 29-й тур. «Эмполи» - «Наполи» - 2:3
    4 марта, 2017
    1
    Серия А. 27-й тур. «Рома» - «Наполи» - 1:2
    1 марта, 2017
    1
    Кубок Италии. 1/2 финала. «Ювентус» - «Наполи» - 3:1
    16 февраля, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» - «Наполи» - 3:1
    30 января, 2017
    1
    Серия А. 22-й тур. «Наполи» - «Палермо» - 1:1
    25 января, 2017
    1
    Кубок Италии. 1/4 финала. «Наполи» - «Фиорентина» - 1:0
    16 января, 2017
    1
    Серия А. 20-й тур. «Наполи» - «Пескара» - 3:1
    8 января, 2017
    1
    Серия А. 19-й тур. «Наполи» - «Сампдория» - 2:1
    23 декабря, 2016
    1
    Серия А. 18-й тур. «Фиорентина» - «Наполи» - 3:3
    18 декабря, 2016
    1
    Серия А. 17-й тур. «Наполи» - «Торино» - 5:3
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