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    ФК Мазембе - видеообзоры

    Город Лубумбаши
    Дивизион ДР Конго-Линафут
    Сайт http://www.tpmazembe.com/
    16 декабря, 2015
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    КЧМ. Игра за 5-е место. «Америка» - «Мазембе» - 2:1
    13 декабря, 2015
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    КЧМ. 1/4 финала. «Мазембе» - «Хиросима Санферечче» - 0:3
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