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    ФК Манчестер Юнайтед - видеообзоры

    Город Манчестер
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт http://www.manutd.com/
    Стадион Олд Траффорд
    Тренер Эрик тен Хаг
    21 апреля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» - «Андерлехт» - 2:1
    14 апреля, 2017
    1
    Лига Европы. 1/4 финала. «Андерлехт» - «МЮ» - 1:1
    20 марта, 2017
    1
    АПЛ. 29-й тур. «Мидлсбро» - «МЮ» - 1:3
    17 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «МЮ» - «Ростов» - 1:0
    9 марта, 2017
    1
    Лига Европы. 1/8 финала. «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» - 1:1
    4 марта, 2017
    1
    АПЛ. 27-й тур. «Манчестер Юнайтед» - «Борнмут» - 1:1
    27 февраля, 2017
    1
    Кубок английской Лиги. Финал. «МЮ» - «Саутгемптон» - 3:2
    12 февраля, 2017
    1
    АПЛ. 25-й тур. «Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд» - 2:0
    30 января, 2017
    1
    Кубок Англии. 1/16 финала. «МЮ» - «Уиган» - 4:0
    27 января, 2017
    1
    Кубок Английской Лиги. 1/2 финала. «Халл» - «МЮ» - 2:1
    3 января, 2017
    1
    АПЛ. 20-й тур. «Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» - 0:2
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