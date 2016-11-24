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    ФК Маккаби - видеообзоры

    Город Тель-Авив
    Дивизион Израиль-Премьер-Лига
    Сайт http://www.maccabi-tlv.co.il/
    Стадион Блумфилд
    Тренер Барак Ицхаки
    24 ноября, 2016
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    ЛЕ. 5-й тур. «Зенит» - «Маккаби» - 2:0
    15 сентября, 2016
    8
    ЛЕ. 1-й тур. «Маккаби Т-А» - «Зенит» - 3:4
    25 ноября, 2015
    7
    ЛЧ. 5-й тур. «Маккаби» Т-А – «Челси» - 0:4
    5 ноября, 2015
    6
    ЛЧ. 4-й тур. «Маккаби ТА» - «Порту» - 1:3
    30 сентября, 2015
    6
    ЛЧ. 2-й тур. «Маккаби» - «Динамо» К – 0:2
    16 сентября, 2015
    8
    ЛЧ. 1-й тур. «Челси» - «Маккаби»
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