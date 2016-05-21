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    ФК Мордовия - видеообзоры

    Город Саранск
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://www.fc-mordovia.ru
    Стадион Мордовия Арена
    Тренер Марат Мустафин
    21 мая, 2016
    9
    РФПЛ. 30-й тур. «Локомотив» - «Мордовия» - 3:0
    16 мая, 2016
    12
    РФПЛ. 29-й тур. «Анжи» - «Мордовия» - 3:0
    11 мая, 2016
    12
    РФПЛ. 28-й тур. «Мордовия» - «Зенит» - 0:3
    7 мая, 2016
    8
    РФПЛ. 27-й тур. «Кубань» - «Мордовия» - 1:2
    1 мая, 2016
    10
    РФПЛ. 26-й тур. «Мордовия» - «Ростов» - 2:1
    23 апреля, 2016
    12
    РФПЛ. 25-й тур. «Спартак» - «Мордовия» - 2:2
    15 апреля, 2016
    9
    РФПЛ. 24-й тур. «Мордовия» - «Амкар» - 1:1
    9 апреля, 2016
    12
    РФПЛ. 23-й тур. ЦСКА - «Мордовия» - 7:1
    4 апреля, 2016
    12
    РФПЛ. 22-й тур. «Мордовия» - «Крылья Советов» - 1:2
    20 марта, 2016
    9
    РФПЛ. 21-й тур. «Рубин» - «Мордовия» - 1:1
    13 марта, 2016
    9
    РФПЛ. 20-й тур. «Мордовия» - «Краснодар» - 0:1
    7 марта, 2016
    10
    РФПЛ. 19-й тур. «Уфа» - «Мордовия» - 1:1
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