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    ФК Монпелье - видеообзоры

    Город Монпелье
    Дивизион Франция-Лига 1
    Сайт http://www.mhscfoot.com
    Стадион Стад де ля Моссон
    Тренер Оливье Далл'Оглио
    8 февраля, 2017
    1
    Лига 1. 24-й тур. «Монпелье» - «Монако» - 1:2
    15 мая, 2016
    7
    Лига 1. 38-й тур. «Монако» - «Монпелье» - 2:0
    8 апреля, 2016
    3
    Лига 1. 33-й тур. «Монпелье» - «Лион» - 0:2
    5 марта, 2016
    3
    Лига 1. 29-й тур. «ПСЖ» - «Монпелье» - 0:0
    28 февраля, 2016
    3
    Лига 1. 28-й тур. «Монпелье» - «Лилль» - 3:0
    21 февраля, 2016
    5
    Лига 1. 27-й тур. «Анжер» - «Монпелье» - 2:3
    24 января, 2016
    3
    Лига 1. 22-й тур. «Монпелье» – «Кан» – 1:2
    19 декабря, 2015
    1
    Лига 1. 19-й тур. «Ницца» – «Монпелье» – 1:0
    6 декабря, 2015
    4
    Лига 1. 16-й тур. «Марсель» - «Монпелье» - 2:2
    28 ноября, 2015
    6
    Лига 1. 15-й тур. «Лион» - «Монпелье» - 2:4
    19 октября, 2015
    4
    Лига 1. 10-й тур. «Бордо» - «Монпелье» - 0:0
    3 октября, 2015
    9
    Лига 1. 9-й тур. «Лилль» - «Монпелье» - 2:0
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