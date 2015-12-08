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    ФК Мальме - видеообзоры

    Город Мальме
    Дивизион Швеция-Аллсвенскан
    Сайт http://www.mff.se/
    Стадион Сведбанк Стэдион
    Тренер Андреас Георгсон
    8 декабря, 2015
    8
    ЛЧ. 6-й тур. «Реал» – «Мальме» – 8:0
    26 ноября, 2015
    9
    ЛЧ. 5-й тур. «Мальме» – «ПСЖ» – 0:5
    4 ноября, 2015
    8
    ЛЧ. 4-й тур. «Шахтер» – «Мальме» – 4:0
    30 сентября, 2015
    5
    ЛЧ. 2-й тур. «Мальме» - «Реал» - 0:2
    15 сентября, 2015
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    ЛЧ. 1-й тур. «ПСЖ» - «Мальме»
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