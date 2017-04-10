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    ФК Малага - видеообзоры

    Город Малага
    Дивизион Испания-Сегунда
    Сайт http://www.malagacf.es/
    Стадион Ла Росаледа
    10 апреля, 2017
    1
    Примера. 31-й тур. «Малага» - «Барселона» - 2:0
    1 марта, 2017
    1
    Примера. 25-й тур. «Малага» - «Бетис» - 1:2
    21 февраля, 2017
    1
    Примера. 23-й тур. «Малага» - «Лас-Пальмас» - 2:1
    16 мая, 2016
    6
    Примера. 38-й тур. «Малага» - «Лас-Пальмас» - 4:1
    3 мая, 2016
    4
    Примера. 36-й тур. «Малага» - «Леванте» - 3:1
    23 апреля, 2016
    5
    Примера. 35-й тур. «Атлетико» - «Малага» - 1:0
    17 апреля, 2016
    2
    Примера. 33-й тур. «Малага» - «Атлетик» - 0:1
    9 апреля, 2016
    1
    Примера. 32-й тур. «Гранада» - «Малага» - 0:0
    3 апреля, 2016
    5
    Примера. 31-й тур. «Малага» - «Эспаньол» - 1:1
    7 марта, 2016
    2
    Примера. 28-й тур. «Депортиво» - «Малага» - 3:3
    28 февраля, 2016
    3
    Примера. 26-й тур. «Реал Сосьедад» - «Малага» - 1:1
    21 февраля, 2016
    8
    Примера. 25-й тур. «Малага» - «Реал» - 1:1
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