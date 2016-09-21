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    ФК Енисей - видеообзоры

    Город Красноярск
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://www.fc-enisey.ru/
    Стадион Центральный
    Тренер Вадим Гаранин
    21 сентября, 2016
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    Кубок России. 1/16 финала. «Енисей» - ЦСКА - 2:1
    3 апреля, 2016
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    ФНЛ. 29-й тур. «Томь» - «Енисей» - 2:1
    20 марта, 2016
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    ФНЛ. 27-й тур. «Арсенал» - «Енисей» - 2:0
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