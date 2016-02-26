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    ФК Мидтьюлланд - видеообзоры

    Город Хернинг
    Дивизион Дания-Лига SAS
    Сайт http://www.fcm.dk/
    Стадион МКХ Арена
    Тренер Бо Хенриксен
    26 февраля, 2016
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    ЛЕ. 1/16 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Мидтьюлланд» - 5:1
    19 февраля, 2016
    5
    ЛЕ. 1/16 финала. «Мидтьюлланд» - «МЮ» - 2:1
    5 ноября, 2015
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    ЛЕ. 4-й тур. «Наполи» - «Мидтьюлланд» - 5:0
    23 октября, 2015
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    ЛЕ. 3-й тур. «Мидтьюлланд» - «Наполи» - 1:4
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