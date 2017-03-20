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    ФК Милан - видеообзоры

    Город Милан
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.acmilan.com
    Стадион Джузеппе Меацца
    Тренер Стефано Пиоли
    20 марта, 2017
    1
    Серия А. 29-й тур. «Милан» - «Дженоа» - 1:0
    11 марта, 2017
    1
    Серия А. 28-й тур. «Ювентус» - «Милан» - 2:1
    20 февраля, 2017
    1
    Серия А. 25-й тур. «Милан» - «Фиорентина» - 2:1
    9 февраля, 2017
    1
    Серия А. 18-й тур. «Болонья» - «Милан» - 0:1
    6 февраля, 2017
    1
    Серия А. 23-й тур. «Милан» - «Сампдория» - 0:1
    30 января, 2017
    1
    Серия А. 22-й тур. «Удинезе» - «Милан» - 2:1
    25 января, 2017
    1
    Кубок Италии. 1/4 финала. «Ювентус» - «Милан» - 2:1
    17 января, 2017
    1
    Серия А. 20-й тур. «Торино» - «Милан» - 2:2
    13 января, 2017
    1
    Кубок Италии. 1/8 финала. «Милан» - «Торино» - 2:1
    23 декабря, 2016
    1
    Суперкубок Италии. «Ювентус» - «Милан» - 1:1 (3:4 по пенальти)
    13 декабря, 2016
    1
    Серия А. 16-й тур. «Рома» - «Милан» - 1:0
    21 ноября, 2016
    1
    Серия А. 6-й тур. «Милан» - «Интер» - 2:2
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