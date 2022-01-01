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Металлист
Состав
€ 8,75 млн
Металлист - состав команды
Харьков
Стадион:
Авангард
Сайт:
http://www.metalist.ua
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
75
Денчук Артур
Вра
33
€ 0.25 млн.
12
Худжамов Рустам
Вра
42
€ 0.2 млн.
23
Погорелый Сергей
Вра
38
€ 0.2 млн.
29
Горяинов Александр
Вра
50
€ 0.1 млн.
1
Каневцев Данил
Вра
28
€ 0.075 млн.
81
Дишленкович Владимир
Вра
44
-
30
Булят Юрица
Защ
38
€ 0.5 млн.
2
Мизюк Александр
Защ
30
€ 0.4 млн.
31
Порох Богдан
Защ
24
€ 0.25 млн.
33
Корраль Роберто
Защ
27
€ 0.25 млн.
22
Зубейко Евгений
Защ
35
€ 0.25 млн.
22
Клименчук Егор
Защ
27
€ 0.2 млн.
47
Романюк Юрий
Защ
28
€ 0.15 млн.
27
Шопин Владимир
Защ
34
€ 0.15 млн.
54
Ковтун Алексей
Защ
30
€ 0.1 млн.
94
Даценко Семён
Защ
31
€ 0.05 млн.
5
Путивцев Артем
Защ
36
-
28
Самуэль
Защ
26
-
3
Малумандсоко Патти
Защ
25
-
4
Березовчук Андрей
Защ
44
-
19
Торрес Хуан Мануэль
Пол
40
€ 2 млн.
2
Полянский Алексей
Пол
39
€ 0.5 млн.
11
Барилко Сергей
Пол
38
€ 0.2 млн.
19
Корнев Илья
Пол
28
€ 0.2 млн.
4
Чайковский Игорь
Пол
33
€ 0.2 млн.
21
Багачанский Максим
Пол
23
€ 0.15 млн.
56
Кошман Игорь
Пол
30
€ 0.1 млн.
12
Касьянов Артем
Пол
42
€ 0.05 млн.
17
Демченко Егор
Пол
27
-
24
Юссуф
Пол
40
-
11
Лепа Дмитрий
Пол
36
-
56
Аверьянов Максим
Пол
27
-
32
Красноперов Олег
Пол
44
-
16
Костюк Сергей
Пол
39
-
88
Каядо
Пол
38
-
47
Гришин Валерий
Пол
31
-
11
Картушов Егор
Нап
34
€ 0.6 млн.
55
Родич Иван
Нап
39
€ 0.3 млн.
80
Приёмов Владимир
Нап
39
€ 0.2 млн.
88
Рязанцев Евгений
Нап
23
€ 0.2 млн.
70
Чидомере Алекс
Нап
22
€ 0.125 млн.
7
Коркишко Дмитрий
Нап
35
€ 0.075 млн.
69
Шамич Дмитрий
Нап
24
€ 0.025 млн.
42
Чегурко Егор
Нап
30
-
14
Кныш Данил
Нап
29
-
25
Давыдов Сергей
Нап
40
-
Всего игроков: 46, из них вратарей: 6, защитников: 14, полузащитников: 16, нападающих: 10
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