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    ФК Манчестер Сити - видеообзоры

    Город Манчестер
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт www.mcfc.co.uk
    Стадион Этихад Стэдиум
    Тренер Хосеп Гвардиола
    6 апреля, 2017
    1
    АПЛ. 31-й тур. «Челси» - «Манчестер Сити» - 2:1
    3 апреля, 2017
    1
    АПЛ. 30-й тур. «Арсенал» - «Манчестер Сити» - 2:2
    20 марта, 2017
    1
    АПЛ. 29-й тур. «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» - 1:1
    17 марта, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «Монако» - «Манчестер Сити» - 3:1
    21 февраля, 2017
    1
    Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Сити» - «Монако» - 5:3
    6 февраля, 2017
    1
    АПЛ. 24-й тур. «Манчестер Сити» - «Суонси» - 2:1
    28 января, 2017
    1
    Кубок Англии. 1/16 финала. «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» - 0:3
    3 января, 2017
    1
    АПЛ. 20-й тур. «Манчестер Сити» - «Бернли» - 2:1
    1 января, 2017
    1
    АПЛ. 19-й тур. «Ливерпуль» - «Ман Сити» - 1:0
    26 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 18-й тур. «Халл» - «Манчестер Сити» - 0:3
    18 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 17-й тур. «Манчестер Сити» - «Арсенал» - 2:1
    10 декабря, 2016
    1
    АПЛ. 15-й тур. «Лестер» - «Манчестер Сити» - 4:2
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