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    ФК Мидлсбро - видеообзоры

    Город Миддлсбро
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.mfc.co.uk/
    Стадион Риверсайд
    Тренер Майкл Кэррик
    20 марта, 2017
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    АПЛ. 29-й тур. «Мидлсбро» - «МЮ» - 1:3
    17 сентября, 2016
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    АПЛ. 5-й тур. «Эвертон» - «Мидлсбро» - 3:1
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