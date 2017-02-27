Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФК Марсель - видеообзоры

    Город Марсель
    Дивизион Франция-Лига 1
    Сайт http://www.om.net
    Стадион Велодром
    Тренер Игор Тудор
    27 февраля, 2017
    1
    Лига 1. 26-й тур. «Марсель» - «ПСЖ» - 1:5
    1 февраля, 2017
    1
    Кубок Франции. 1/16 финала. «Марсель» - «Лион» - 2:1
    23 января, 2017
    1
    Лига 1. 21-й тур. «Лион» - «Марсель» - 3:1
    16 января, 2017
    1
    Лига 1. 20-й тур. «Марсель» - «Монако» - 1:4
    26 сентября, 2016
    4
    Лига 1. 7-й тур. «Марсель» - «Нант» - 2:1
    12 сентября, 2016
    7
    Лига 1. 4-й тур. «Ницца» - «Марсель» - 3:2
    26 августа, 2016
    2
    Лига 1. 3-й тур. «Марсель» - «Лорьян» - 2:0
    24 апреля, 2016
    3
    Лига 1. 35-й тур. «Марсель» - «Нант» - 1:1
    18 апреля, 2016
    4
    Лига 1. 34-й тур. «Монако» - «Марсель» - 2:1
    19 марта, 2016
    10
    Лига 1. 31-й тур. «Марсель» - «Ренн» - 2:5
    7 марта, 2016
    4
    Лига 1. 29-й тур. «Марсель» - «Тулуза» - 1:1
    25 февраля, 2016
    5
    ЛЕ. 1/16 финала. «Атлетик Б» - «Марсель» - 1:1
    • Читайте нас: 
    11