- 9 июня 2022
- 23:51 Лига наций. Грузия благодаря голу Хвичи разгромила Северную Македонию и другие результаты
- 16 ноября 2021
- 07:59 Саутгейт – о замене Кейна, сделавшего покер: «Не сделай этого, нам бы позвонили из семьи Руни» 6
- 12 ноября 2021
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- 8 ноября 2021
- 07:41 Петкович и Майер вызваны в сборную Хорватии на матчи с Мальтой и Россией
- 25 октября 2021
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- 9 октября 2021
- 00:07 Отбор ЧМ-2022. Хорватия разгромила Кипр, Словения – Мальту
- 8 сентября 2021
- 19:08 Смолов: «Мальта – серьезный соперник, неприятный. Уверен, дальше у сборной России будет только лучше» 32
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- 10:05 Сборная России посвятила победу над Мальтой ярославскому «Локомотиву» 4
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- 08:09 Карпин: «Собираюсь поехать в лес» 45
- 02:59 Видео Осипенко: «Дотянулся до мяча и ударил. Сразу понял, что гола не было» 5
- 02:49 Фото «Я скучал». Смолов – о первом голе за сборную с 2019 года 1
- 01:59 Фото «Обидно, если не поедем на ЧМ только из-за этого». Сборная России – о незасчитанном голе Осипенко 27
- 01:44 Джикия: «Наш футбол не деградирует, это европейский развивается. Мы свою задачу выполнили» 15