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    ФК Майнц - видеообзоры

    Город Майнц
    Дивизион Германия-Бундеслига
    Сайт http://www.mainz05.de/
    Стадион Кофэйс-Арена
    Тренер Бо Свенссон
    30 января, 2017
    1
    Бундеслига. 18-й тур. «Майнц» - «Боруссия Д» - 1:1
    11 сентября, 2016
    9
    Бундеслига. 2-й тур. «Майнц» - «Хоффенхайм» - 4:4
    28 августа, 2016
    4
    Бундеслига. 1-й тур. «Боруссия» Д - «Майнц» - 2:1
    24 апреля, 2016
    5
    Бундеслига. 31-й тур. «Айнтрахт» - «Майнц» - 2:1
    17 апреля, 2016
    6
    Бундеслига. 30-й тур. «Майнц» - «Кельн» - 2:3
    9 апреля, 2016
    4
    Бундеслига. 29-й тур. «Вольфсбург» - «Майнц» - 1:1
    13 марта, 2016
    6
    Бундеслига. 26-й тур. «Боруссия Д» - «Майнц» - 2:0
    3 марта, 2016
    7
    Бундеслига. 24-й тур. «Бавария» - «Майнц» - 1:2
    28 февраля, 2016
    5
    Бундеслига. 23-й тур. «Майнц» - «Байер» - 3:1
    13 февраля, 2016
    5
    Бундеслига. 21-й тур. «Майнц» - «Шальке» - 2:1
    30 января, 2016
    1
    Бундеслига. 19-й тур. «Майнц» - «Боруссия М» - 1:0
    28 октября, 2015
    5
    КГ. 1/16 финала. «Майнц» - «Мюнхен-1860» - 1:2
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