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    Луженак - состав

    Город Луженак
    Сайт http://www.usluzenac.info
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    22 Манго Сенах Того Защ 31 - - - - - -
    Всего игроков: 1, из них вратарей: 0, защитников: 1, полузащитников: 0, нападающих: 0
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