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    Сборная Люксембурга - видеообзоры

    Сайт http://www.flf.lu
    Стадион Стад де Люксембург
    Тренер Люк Хольц
    13 октября, 2015
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    Евро-2016. 10-й тур. Люксембург - Словакия - 2:4
    10 октября, 2015
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    Евро-2016. 9-й тур. Испания - Люксембург - 4:0
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