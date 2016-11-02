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    ФК Лудогорец - видеообзоры

    Город Разград
    Дивизион Болгария-ПФГ "А"
    Сайт www.ludogorets.com
    Стадион Арена Хувефарма
    Тренер Анте Шимунджа
    2 ноября, 2016
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    ЛЧ. 4-й тур. «Лудогорец» - «Арсенал» - 2:3
    20 октября, 2016
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    ЛЧ. 3-й тур. «Арсенал» - «Лудогорец» - 6:0
    14 сентября, 2016
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    ЛЧ. 1-й тур. «Базель» – «Лудогорец» – 1:1
    23 августа, 2016
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    ЛЧ. Плей-офф. «Виктория» - «Лудогорец» - 2:2
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