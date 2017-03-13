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    ФК Лорьян - видеообзоры

    Город Лорьян
    Дивизион Франция-Лига 1
    Сайт http://www.fclweb.fr
    Стадион Мустуар
    Тренер Режи Ле Брис
    13 марта, 2017
    1
    Лига 1. 29-й тур. «Лорьян» - «ПСЖ» - 1:2
    23 января, 2017
    1
    Лига 1. 21-й тур. «Монако» - «Лорьян» - 4:0
    22 декабря, 2016
    1
    Лига 1. 19-й тур. «ПСЖ» - «Лорьян» - 5:0
    26 августа, 2016
    2
    Лига 1. 3-й тур. «Марсель» - «Лорьян» - 2:0
    4 апреля, 2016
    4
    Лига 1. 32-й тур. «Лорьян» - «Лион» - 1:3
    4 февраля, 2016
    6
    Лига 1. 23-й тур. «ПСЖ» - «Лорьян» - 3:1
    24 октября, 2015
    4
    Лига 1. 11-й тур. «Лорьян» - «Ренн» - 1:1
    19 октября, 2015
    3
    Лига 1. 10-й тур. «Марсель» - «Лорьян» - 1:1
    20 сентября, 2015
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    Лига 1. 6-й тур. «Монако» - «Лорьян»
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