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07.12.2016 14:00Митрюшкина признали лучшим, но «Сьон» проиграл. Караваев снова отдал голевой пас. Черышев получил очередную травму. Блог «Русские и тут» рассказывает о самом интересном, что происходит с российскими легионерами в Европе.3
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03.08.2016 17:35Кирилл Костин был среди русских парней, пробовавших заиграть в Португалии. Летом он вернулся из «Лейрии» в «Зенит» и рассказал «Бомбардиру» о том, как россияне обосновались в Португалии и роли Зырянова в команде.1
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13.03.2016 09:45Бывший защитник «Зенита-2» Кирилл Костин, который теперь играет в Португалии, рассказал в интервью Александру Плеханову, почему в «Зените» мало воспитанников, кому мешают деньги и как быстро выучить иностранный язык.4
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23.02.2016 15:00Кержаков продолжает совершенствовать игру. Черышев становится талисманом «Валенсии». Проничев – лучший из наших в «Шальке». Блог «Русские и тут» рассказывает, как русские футболисты играют на европейских полях.2
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