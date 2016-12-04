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    ФК Локомотив - видеообзоры

    Город Москва
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт www.fclm.ru
    Стадион РЖД-Арена
    Тренер Михаил Галактионов
    4 декабря, 2016
    2
    РФПЛ. 17-й тур. «Локомотив» - «Терек» - 2:0
    1 декабря, 2016
    10
    РФПЛ. 16-й тур. «Томь» - «Локомотив» - 1:6
    19 ноября, 2016
    1
    РФПЛ. 14-й тур. «Оренбург» - «Локомотив» - 1:1
    5 ноября, 2016
    1
    РФПЛ. 13-й тур. «Локомотив» - «Анжи» - 4:0
    27 октября, 2016
    7
    Кубок России. 1/8 финала. «Крылья Советов» - «Локомотив» - 1:3
    23 октября, 2016
    3
    РФПЛ. 11-й тур. «Локомотив» - ЦСКА - 1:0
    25 сентября, 2016
    7
    РФПЛ. 8-й тур. «Ростов» - «Локомотив» - 1:0
    22 сентября, 2016
    3
    Кубок России. 1/16 финала. «Химки» - «Локомотив» - 0:3
    17 сентября, 2016
    3
    РФПЛ. 7-й тур. «Локомотив» - «Уфа» - 0:1
    11 сентября, 2016
    2
    РФПЛ. 6-й тур. «Спартак» - «Локомотив» - 1:0
    28 августа, 2016
    10
    РФПЛ. 5-й тур. «Краснодар» - «Локомотив» - 1:2
    21 августа, 2016
    4
    РФПЛ. 4-й тур. «Локомотив» - «Крылья Советов» - 0:0
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