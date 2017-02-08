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    ФК Лилль - видеообзоры

    Город Лилль
    Дивизион Франция-Лига 1
    Сайт http://www.losc.fr
    Стадион Пьер Моруа
    Тренер Паулу Фонсека
    8 февраля, 2017
    1
    Лига 1. 24-й тур. «ПСЖ» - «Лилль» - 2:1
    15 мая, 2016
    2
    Лига 1. 38-й тур. «Сент-Этьен» - «Лилль» - 0:1
    10 апреля, 2016
    10
    Лига 1. 33-й тур. «Лилль» - «Монако» - 4:1
    3 апреля, 2016
    3
    Лига 1. 32-й тур. «Нант» - «Лилль» - 0:3
    28 февраля, 2016
    3
    Лига 1. 28-й тур. «Монпелье» - «Лилль» - 3:0
    22 февраля, 2016
    3
    Лига 1. 27-й тур. «Лилль» - «Лион» - 1:0
    30 января, 2016
    3
    Лига 1. 23-й тур. «Марсель» - «Лилль» - 1:1
    3 декабря, 2015
    2
    Лига 1. 16-й тур. «Лилль» – «Сент-Этьен» – 1:0
    25 октября, 2015
    6
    Лига 1. 11-й тур. «Лилль» - «Марсель» - 1:2
    3 октября, 2015
    9
    Лига 1. 9-й тур. «Лилль» - «Монпелье» - 2:0
    25 сентября, 2015
    5
    Лига 1. 8-й тур. «Реймс» - «Лилль»
    18 сентября, 2015
    10
    Лига 1. 6-й тур. «Ренн» - «Лилль»
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