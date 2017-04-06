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    ФК Леганес - видеообзоры

    Город Леганес
    Дивизион Испания-Сегунда
    Сайт http://www.deportivoleganes.com/
    Стадион Мунисипал де Бутарке
    6 апреля, 2017
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    Примера. 30-й тур. «Леганес» - «Реал» - 2:4
    1 марта, 2017
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    Примера. 25-й тур. «Валенсия» - «Леганес» - 1:0
    20 февраля, 2017
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    Примера. 23-й тур. «Барселона» - «Леганес» - 2:1
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