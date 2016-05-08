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    ФК Леванте - видеообзоры

    Город Валенсия
    Дивизион Испания-Сегунда
    Сайт http://www.levanteud.com/es/
    Стадион Сьютат де Валенсия
    Тренер Хавьер Кальеха
    8 мая, 2016
    3
    Примера. 37-й тур. «Леванте» - «Атлетико» - 2:1
    3 мая, 2016
    4
    Примера. 36-й тур. «Малага» - «Леванте» - 3:1
    24 апреля, 2016
    4
    Примера. 35-й тур. «Леванте» - «Атлетик» - 2:2
    22 апреля, 2016
    9
    Примера. 34-й тур. «Гранада» - «Леванте» - 5:1
    16 апреля, 2016
    6
    Примера. 33-й тур. «Леванте» - «Эспаньол» - 2:1
    5 апреля, 2016
    3
    Примера. 31-й тур. «Леванте» - «Спортинг» - 0:0
    20 марта, 2016
    5
    Примера. 30-й тур. «Депортиво» - «Леванте» - 2:1
    13 марта, 2016
    3
    Примера. 29-й тур. «Леванте» - «Валенсия» - 1:0
    3 марта, 2016
    8
    Примера. 27-й тур. «Леванте» - «Реал» - 1:3
    28 февраля, 2016
    5
    Примера. 26-й тур. «Вильярреал» - «Леванте» - 3:0
    20 февраля, 2016
    5
    Примера. 25-й тур. «Леванте» - «Хетафе» - 3:0
    7 февраля, 2016
    6
    Примера. 23-й тур. «Леванте» - «Барселона» - 0:2
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